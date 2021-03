Izvedeli smo, da v veliki tajnosti že potekajo pogajanja z igralcem Ralphom Fiennesom, ki bi prevzel glavno vlogo in igral pacienta. Pred podpisom pogodbe ga skrbi le to, kako bo svoj klasični britanski besedni zaklad in naglas spremenil v Janez engliš. Prav tako je znana lokacija filma, saj ni bolj primernega kraja, kot da se pacient zdravi v vojašnici na Roški. Nekaj dilem je sicer bilo o tem, ali bi kljub vsemu za vlogo sestre angažirali Juliette Binoche, a je nazadnje z vrha prišel ukaz, da bo bolničarko slovenskega pacienta kakopak igrala Urška. Denar za produkcijo je zagotovljen iz sredstev za okrevanje, premiera mojstrovine pa bo sovpadla z odprtjem novega Muzeja osamosvojitve.