Kazenska ovadba namesto zgodbe o uspehu

Nemški zdravnik in podjetnik je razvil učinkovito antigensko cepivo, ki ga je mogoče enostavno in hitro proizvesti v velikih količinah. Uspešno ga je preizkusil na sebi in prostovoljcih, strokovnjaki so potrdili visoko učinkovitost. Ko je hotel cepivo spraviti v fazo kliničnega testiranja, pa ga je doletela kazenska ovadba.