Krimovke so bile pred dnevi na štiridnevnih pripravah pri Budućnosti v Črni gori, zdaj pa jih čaka obračun s favoriziranimi Rusinjami, ki bodo danes s čarterskim letalom pristale na Brniku. Dopotovale bodo v spremstvu močne gospodarske delegacije, na čelu katere bo Sergej Šiškarev, predsednik uprave in 70-odstotni lastnik holdinga Delo Group, ki je tudi generalni sponzor evropske lige prvakinj. Ruski klub, ki ga bo v naslednji sezoni okrepila Slovenka Ana Gros, zdaj članica francoskega Bresta, je bil drugi v skupini B s 23 točkami (prvi madžarski Györ, 24), Krim pa šele sedmi v A s sedmimi točkami.

Trener Uroš Bregar si je v osmini finala bolj želel Rusinj kot Madžark (želja se mu je uresničila), saj ruski slog in sistem igre bolj ustrezata njegovi ekipi. To je dokazala že v skupinskem delu, ko je proti ruski ekipi Rostov Don na dveh tekmah iztržila tri od možnih štirih točk (zmaga doma, remi v gosteh). »Polovica reprezentantk Rusije igra za CSKA, polovica pa za Rostov Don. CSKA ima vrhunsko igralsko zasedbo, gre za ekipo s taktično in tehnično dovršenimi igralkami. Krasijo jih individualna moč in kakovost, hitrost v gibanju in razmišljanju, najnevarnejše so z zunanjih položajev,« meni Uroš Bregar.

Ker so gostje favoritinje tako v Ljubljani kot za uvrstitev v četrtfinale, bo lahko Krim igral sproščeno in neobremenjeno proti ekipi danskega trenerja Jana Leslieja Lunda, ki ima kljub visokemu proračunu le štiri tujke (po eno Danko, Švedinjo, Brazilko in Makedonko, nekdanjo krimovko Saro Ristovski) in 16 Rusinj. »Ne glede na vse to ne pomeni, da smo izobesili belo zastavo. Smo pod manjšim pritiskom kot gostje, ki so v svojih glavah že z več kot eno nogo v četrtfinalu. V drugem delu tekmovanja smo tudi dvignili raven igre, zato ne vidim razloga, da ne bi poskusili presenetiti CSKA. A drži: bila bi velika senzacija, če bi Rusinje, ki so imele kot novinke v ligi prvakinj tudi določen veter v hrbet, izpadle,« se zaveda Bregar.