Slovenko so diskvalificirali, ker je stopila izven proge, je pojasnil vodja slovenske reprezentance Matija Šestak, ter dodal, da se je to zgodilo, ker je Mišmaš Zrimškovo od zadaj porinila španska tekmovalka. Dogodek preverjajo z video analizo.

Grosupeljčanka je bila favoritinja za najvišja mesta, na prvenstvu je imela najboljši čas med prijavljenimi, zmagala je tudi v drugi kvalifikacijski skupini in bila najhitrejša med vsemi. Klara Lukan, druga Slovenka v tej disciplini, je tekla v prvi skupini in bila v njej 10. (9:06,82), ter skupno 18. Prve štiri iz vsake izmed obeh skupin ter še štiri najhitrejše po času so se uvrstile v zaključni tek prvenstva.

Na Poljskem se bo v petek tudi uradno začelo, tudi s prvimi končnimi odločitvami, prvo veliko tekmovanje v kraljici športov po svetovnem prvenstvu v Dohi septembra in oktobra 2019. Prve kvalifikacijske tekme so bile že danes, ko sta v 14-članski slovenski reprezentanci prvi na tekmovališče stopili slovenski predstavnici v najdaljši tekaški disciplini EP, preostali bodo v naslednjih treh dnevih, večina že v petek.