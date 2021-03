Pred današnjo tekmo smučarjev skakalcev za kolajne na veliki skakalnici je osrednje vprašanje, ali bo prvi slovenski adut Anže Lanišek nared za nastop. Zaradi bolečin v hrbtu je izpustil uradni trening v sredo, včeraj je skočil dvakrat, vendar je bilo očitno, da izvedba ni bila na vso moč. »V poskusnem skoku sem med vožnjo po zaletišču vsaj normalno počepnil, v kvalifikacijskem pa le še napol. Verjamem, da se bodo stvari do tekme uredile. Skušam čim več počivati in ne obremenjevati hrbta, ki me zaboli že, ko kihnem. Ker gre za svetovno prvenstvo, bom stisnil zobe in pokazal vse, kar sem sposoben,« je povedal Anže Lanišek za nacionalno televizijo po kvalifikacijah, v katerih je bil s 17. mestom drugi Slovenec. Najboljši je bil Peter Prevc s šestim mestom, potem ko je zadnjič tekmoval 24. januarja v Lahtiju, nato se je okužil s koronavirusom. Najstarejši izmed bratov Prevc se je šele z zadnjim skokom na treningu v sredo uvrstil v ekipo, z včerajšnjima skokoma 125 m (5. v poskusni seriji) in 129 m (6. v kvalifikacijah) pa si je zelo okrepil samozavest.

»Veseli smo, da je Lanišek kljub težavam konkurenčen najboljšim. V pripravi nič ne bomo delali na silo. Peter Prevc iz skoka v skok kaže napredek, kar ni bilo lahko po petih dneh brez skokov. Cene Prevc se mora umiriti. Bor Pavlovčič ima težave v vožnji skozi radius do odskoka, zato ne pridejo do izraza njegove močne noge,« je pojasnil selektor Robert Hrgota.

V kvalifikacijah je zmagal Avstrijec Stefan Kraft. Kandidatov za kolajne je veliko, možno je novo presenečenje. Vsem trem, ki so v Oberstdrofu letos postali svetovni prvaki, Emi Klinec (Slovenija), Maren Lundby (Norveška) in Piotru Žyli (Poljska), je skupno, da v letošnji sezoni nimajo še niti ene zmage na tekmah svetovnega pokala.

Izidi kvalifikacij: 1. Kraft (Avs) 143,5 (127), 2. Forfang (Nor) 142,2 (133,5), 3. Eisenbichler (Nem) 140,8 (127,5), 4. Žyla (Pol) 140,7 (127), 5. K. Sato (Jap) 139,5 (128,5), 6. P. Prevc 137,4 (129), 17. Lanišek 127,7 (118,5), 21. C. Prevc 123,4 (119), 26. Pavlovčič (vsi Slo) 114,9 (115).