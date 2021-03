Dan po pretresu oziroma olajšanju za Evropsko ljudsko stranko (EPP), ko je iz politične skupine EPP v evropskem parlamentu izstopila vladajoča stranka Fidesz Viktorja Orbana, madžarski premier napoveduje oblikovanje nove evropske demokratične desnice. V duhu slabega poraženca je Orban še enkrat udrihal po EPP, ki da je izgubila priložnost postati še močnejša stranka, v kateri je hotel s svojo vizijo združiti sredinske, konservativne in tradicionalne krščanske stranke. »Naš cilj je jasen. Brez EPP moramo oblikovati evropsko demokratično desnico. Ta naj ponudi dom evropskim državljanom, ki nočejo migrantov, ki nočejo multikulturalizma in ki niso padli pod LGBTQ-norost. Dom naj ponuja tistim, ki ščitijo krščanske vrednote, spoštujejo suverenost nacij in svojih nacij ne vidijo kot del preteklosti, temveč prihodnosti,« je zapisal.

Veliko prijateljev na obrobju

Čeprav so se po objavi pisma nemudoma pojavile špekulacije, da Orban ustanavlja svojo politično skupino v evropskem parlamentu, to iz njegovega pisma ne izhaja. Pot do morebitne lastne politične poti na evropskem parketu ne bo lahka. Po ocenah naših diplomatskih virov je Orban vedno stremel k vodstveni vlogi, kar se je že pokazalo med migracijsko krizo, ko se je opredelil za zaščitnika krščanske Evrope. Težko bi Orban zdaj s svojimi dvanajstimi poslanci Fidesza sprejel vlogo druge violine v kateri izmed že obstoječih političnih skupin, ki se umeščajo na skrajno desni politični prostor v evropskem parlamentu.

Tako pri Evropskih konservativcih in reformistih (ECR) in pri najbolj skrajni desni skupini Identiteta in demokracija (ID) ima Orban sicer veliko prijateljev, s katerim si je po ideološki plati precej bližje kot s stranko EPP, v kateri Fidesz za zdaj še ostaja suspendirani član.

V ECR je poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS), Orbanova najtesnejša zaveznica v postopkih ugotavljanja kršitev vladavine prava v evropskem svetu. Tam najdemo tudi špansko skrajno desničarsko stranko Vox ali italijansko skrajno desničarsko stranko Bratje Italije. Če bi se jim pridružili Fideszovi poslanci, bi se ECR okrepila na 74 poslanskih mest in bi prehitela Evropske zelene na mestu pete najmočnejše politične skupine. Če bi se Fidesz pridružil skupini Identitete in demokracije, kjer ima še več prijateljev – denimo Nacionalni zbor Marine Le Pen, avstrijske svobodnjake (FPÖ), nizozemsko stranko svobode Geerta Wildersa ali italijansko Ligo Mattea Salvinija – bi ta skupina imela 84 poslanskih sedežev in bi tako se tako utrdila kot četrta najmočnejša politična skupina v parlamentu takoj za EPP, socialdemokrati in liberalci.