Z dvema veleslalomoma v Jasni na Slovaškem se bo nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske. Spomnimo, da je od zadnjega veleslaloma konec januarja v San Vigiliu minil že dober mesec, na prva tri mesta pa so se uvrstile Francozinja Tessa Worley, Švicarka Lara Gut - Behrami in Italijanka Marta Bassino. V skupnem seštevku discipline je prepričljivo v vodstvu Marta Bassino (460 točk) pred Tesso Worley (336) in Švicarko Michelle Gisin (312). Najboljša Slovenka v veleslalomskem seštevku je Meta Hrovat na 8. mestu. Kranjskogorčanka se je prebila v ospredje na zadnjih treh preizkušnjah v Kranjski Gori (9. in 3. mesto) ter San Vigiliu (5. mesto).

Svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo je premešalo vrstni red. Svetovna prvakinja je postala Lara Gut - Behrami, podprvakinja Američanka Mikaela Shiffrin, bronasto kolajno pa je presenetljivo osvojila Avstrijka Katharina Liensberger. Najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat je bila ena od osmoljenk vrhunca sezona, saj je med številnimi napakami storila tudi veleslalomsko in ostala brez uvrstitve.

Ni si težko predstavljati, kakšna alpska smučarska evforija bi bila v zadnjih dnevih na Slovaškem, če ne bi bilo koronske krize. Petra Vlhova je namreč daleč najpopularnejša športnica. Njen trener Livio Magoni pravi, da se priljubljenost Petre Vlhove v rodni državi ne more primerjati niti s Tino Maze na vrhuncu njenih uspehov. Italijanski strokovnjak, ki je v preteklosti več sezon treniral tudi Črnjanko, dodaja, da ima Slovakinja v domovini status božanstva.

Osrednji cilj sezone Livia Magonija in Petre Vlhove je osvojitev velikega kristalnega globusa, zato se je Slovakinja v tej sezoni posvetila tekmam v vseh disciplinah. Zelo je napredovala v hitrih disciplinah in se prvič v karieri povzpela na zmagovalke stopničke. Davek je plačala z nekoliko manj vrhunskimi uvrstitvami kot v preteklosti v tehničnih disciplinah, na svetovnem prvenstvu pa je osvojila »le« dve srebrni kolajni.

Dodatna skrb slovaške nacionalne junakinje, s katero se lahko po priljubljenosti v državi primerja le kolesar Peter Sagan, je izjemna pripravljenost Lare Gut - Behrami. Švicarka je v drugem delu sezone krepko dvignila raven forme, saj je postala serijska zmagovalka. V italijanskih Dolomitih je bila dvojna svetovna prvakinja (superveleslalom, veleslalom), osvojila pa je še bronasto kolajno (smuk). Minuli konec tedna je Lara Gut - Behrami v nadaljevanju svetovnega pokala v Val di Fassi dvakrat zmagala (na obeh smukih) in bila druga v superveleslalomu. Seštevek tega je, da je izkušena Švicarka prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, in sicer za kar 187 točk (1227:1040). Zdi se, da je Švicarka tudi v boljši veleslalomski formi, saj je v Cortini d'Ampezzo odvzela naslov svetovne prvakinje Petri Vlhovi.

»Znašla sem se v položaju, ko moram napadati za osvojitev velikega kristalnega globusa. Težko bo, a imam priložnost. Vesela sem, da sem lahko v preteklih dneh trenirala v Jasni, kjer so proge odlično pripravljene. Ves svet bo lahko videl, da smo Slovaki tudi smučarski narod,« sporoča Petra Vlhova, ki bo imela do konca sezone boljši razpored disciplin od Lare Gut - Behrami. Prihodnji konec tedna bosta namreč v Areju dva slaloma, kjer bo imela priložnost, da bo na finale v Lenzerheide pripotovala z ramo ob rami z veliko švicarsko tekmico.

Spored v Jasni Sobota:veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30. Od Slovenk bodo na startu Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar. Nedelja:veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30.