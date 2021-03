Štiriinosemdesetletni papež Frančišek danes v Bagdadu začenja štiridnevni obisk Iraka, kjer bo obiskal več bibličnih krajev in mest, kjer so se v minulih letih zaradi spopadov dogajale velike tragedije. Poleg pogovorov s političnim vodstvom države in tudi vrhovno versko avtoriteto šiitov, ajatolo Alijem Al Sistanijem, bo v ožjem krogu – kot je to običajno za njegov obiske v tujini – maševal na več mestih. Po dveh letih, potem ko je leta 2019 obiskal že Združene arabske emirate, se bo tako vnovič mudil na Bližnjem vzhodu. Ta pot je za pontifa najbolj tvegana doslej. V Vatikanu so sicer obisk Iraka načrtovali že leta 2000, ko je bil na oblasti Sadam Husein, a se s takratno vlado za prihod Janeza Pavla II. niso mogli dogovoriti.

Papež je pri poti v Irak vztrajal kljub vnovičnemu naraščanju nasilja v državi po zadnjih napadih proiranskih milic na oporišče Al Asad, kjer so nastanjeni ameriški in koalicijski vojaki. Prav tako ga od romanja po bibličnih krajih Abrahama ni odvrnilo naraščajoče število okužb s koronavirusom v državi. Pred dnevi se je okužil tudi tamkajšnji apostolski nuncij slovenskega rodu Mitja Leskovar, vendar zaradi tega program obiska papeža ni bil spremenjen. »Ljudje Iraka čakajo na nas. Čakali so na papeža Janeza Pavla II., ki mu obisk ni bil dovoljen. Ne moremo jih še drugič pustiti na cedilu,« je dejal papež.