Vlada je veterinarja Matjaža Gučka imenovala za novega generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da se bo to zgodilo, smo v Dnevniku napovedali že ob lanski objavi javnega razpisa za to funkcijo. Stalna praksa je namreč, da si kmetijski ministri prvega varuha varne hrane sami izberejo, zato je postopek izbire primernih kandidatov, ki poteka prek uradniškega sveta, bolj ali manj samemu sebi namen. Tako je bilo tudi v tem primeru, saj je bilo še pred objavo javnega razpisa znano, da želi aktualni kmetijski minister Jože Podgoršek na tem položaju prav Gučka, čeprav nima ustreznih izkušenj, kot jih predvidevajo standardi strokovne usposobljenosti. Po teh naj bi imel kandidat vsaj tri leta vodstvenih izkušenj podobnega obsega, kot je uprava za varno hrano z okoli 400 zaposlenimi.

Mihelič nazaj na čelo agencije? Matjaž Guček je od leta 2013 do 2020 kot vodja sektorja za živila, krmo in zdravila vodil le ducat zaposlenih, nato je bil slabo leto, od marca lani, namestnik vršilca dolžnosti generalnega direktorja uprave za varno hrano Jerneja Drofenika, s katerim bosta zdaj najverjetneje le zamenjala položaja. Dodajmo, da je natečajna komisija uradniškega sveta kot primerna ocenila še dva kandidata – Janeza Posedija, ki je upravo vodil v letih 2015–2020, ter Tadeja Malovrha, doktorja veterinarskih in medicinskih znanosti s področja imunologije, vendar je minister Jože Podgoršek ostal pri svoji vnaprejšnji izbiri. Na novega generalnega direktorja čakajo tudi na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jo je od 16. novembra 2018 do 22. oktobra 2020 vodil Miran Mihelič. Od tam je predčasno odšel, potem ko mu je kmetijski minister Jože Podgoršek ponudil mesto državnega sekretarja na svojem ministrstvu. Toda ta naveza je bila kratke sape. Mihelič je namreč že po pičlih štirih mesecih spisal odstopno izjavo, vlada pa ga je sinoči razrešila in namesto njega za državnega sekretarja z današnjim dnem ustoličila Aleša Irgoliča, dosedanjega vodjo sektorja za neposredna plačila na agenciji. Mihelič se vrača na agencijo, ki jo je v tem času začasno vodil njegov namestnik Ervin Kosi. A kot kaže, je Kosi svojemu donedavnemu šefu le čuval direktorski stolček, kajti Miran Mihelič je edini, ki se je prijavil na razpis za direktorja agencije.

Za direktorat za hrano dve prijavi Zelo skromen odziv je minister Podgoršek doživel tudi pri ponujeni funkciji generalnega direktorja direktorata za hrano in ribištvo. Na ministrstvu za javno upravo smo izvedeli, da sta na razpis prispeli zgolj dve prijavi. Po neuradnih informacijah naj bi vlogo oddala živilski tehnolog Robert Soban in sedanja vršilka dolžnosti direktorice Ana Le Marechal Kolar, ki je na tej funkciji od 13. novembra lani, ko je Podgoršek z nje odslovil Bojana Pahorja. Pahor je bil, kot je znano, največji zaupnik neslavno odstopljene kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Njen naslednik Jože Podgoršek ima s privabljanjem ljudi na vodilna mesta precej težav. Odločitve, kdo bo vodil Zavod za gozdove Slovenije, še vedno ni sprejel, poleg tega mora zapolniti še eno državnosekretarsko mesto in poiskati novega generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo, ki je ena ključnih institucij ministrstva. Sedanja direktorica Darja Majkovič namreč Podgorška zapušča, čeprav je na tem položaju šele od maja 2019.