Prvič, odkar je postal predsednik ZDA, se je Joe Biden sestal z mehiškim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem. Zaradi pandemije sta se pogovarjala po videokonferenci, teme pa so bile gospodarski problemi, podnebne spremembe ter druga pereča vprašanja, kot so migracije za ZDA in možnosti dobave cepiva proti covidu-19 za Mehiko. Lopez Obrador se je pred tedni pridružil protestu proti neenakomerni distribuciji cepiva in to kot poglavitno temo uvrstil v svojo zunanjepolitično agendo. Washington pa je že pred sestankom izključil vsakršno možnost, da bi v tej fazi pandemije odmerke cepiva, ki ga ni dovolj, delili s sosedo.

Lopez Obrador je poudaril, da je za Mehiko pomembno predvsem cepivo, doslej so namreč potrdili 2,1 milijona okužb s covidom-19 in več kot 187.000 smrti, povezanih s pandemijo. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je po pogovoru ameriškega in mehiškega predsednika dejala, da je Bidnova prednostna naloga zagotoviti vsem Američanom dostop do cepiva. »Ko bo to izpolnjeno, se bomo z veseljem dogovarjali z drugimi državami,« je izjavila.