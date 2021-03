Sandra Gorjak Bohinec, direktorica Centra ARISA, kjer nastopa v vlogi coachinje in trenerke, meni, da se omenjeni miselnosti navezujeta na to, kako se posamezniki odzivamo na spremembe, novosti in razvoj ter kako se v okoliščinah negotovosti osebno angažiramo za uvajanje ustreznih rešitev.

»Katera miselnost bo v posamezniku prevladala, je odvisno od procesa socializacije v zgodnjem otroštvu,« pravi Gorjak-Bohinčeva. Pomembno je t. i. kultiviranje psihičnega stanja dojemljivosti, da je nekaj možno uresničiti. Takšni posamezniki so v otroštvu pretežno izpostavljeni podporni komunikaciji ob izražanju njihovih zamisli in so usmerjeni v miselnost napredka in razvoja. Drugače pa je s tistimi, ki so v otroštvu ob izražanju lastnih misli in občutkov deležni pretežno zavračajočih ali oštevajočih povratnih informacij. Razvili bodo nekakšno miselno otrplost, ki se v odraslosti lahko pokaže v obliki fiksne miselnosti. Glede na hitre spremembe se zdi, da je fiksna miselnost lahko celo nevarna – podjetja in zaposlene pahne v stagnacijo. Kako se boriti proti temu? »Fiksna miselnost je lahko precej bremenilna za posameznika, prav tako za organizacijo kot tudi vso družbo. V obdobjih večjih sprememb, podkrepljenih z občutki zaskrbljenosti in negotovosti, je iskanje dobrih rešitev stvar preživetja,« dodaja Gorjak-Bohinčeva. Verjeti v rešitev, ko je ta na videz nedosegljiva, je tista notranja moč posameznikov, ki je zmožna znotraj organizacij manifestirati nove paradigme realnosti, ki presežejo staro neuporabno in jo nadomestijo z novo boljšo. S stagnacijami, ki jih povzročajo fiksne miselnosti v organizacijah, se lahko spoprimemo s spodbujanjem sodelovalnih odnosov med zaposlenimi, ko zaposlene s fiksno miselno orientacijo (na novo) opolnomočimo, da je varno deliti svoje ideje, mišljenje, znanje.