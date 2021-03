Zanesljiv, odgovoren in korekten gradbinec. S temi besedami strne bistvo skupine Pomgrad njen predsednik uprave Iztok Polanič. »Tako bi lahko kar opisal naše podjetje brez našega imena, saj smo zmagovalni, ciljno nastrojeni in cenimo naš doprinos družbi. Smo tradicionalno moški – gremo, pridemo, naredimo in odidemo, brez pompa.« Zgodbo o tem, kaj jih dela drugačne, nadaljuje s primerom. »Konec lanskega leta smo v okviru sanacije kamnoloma na Goričkem pogozdili 4000 kvadratnih metrov površin z avtohtonim rastlinjem. Enostavno zato, ker verjamemo v to, kar delamo.« Da so v svoji panogi nekaj posebnega, pričajo tudi njihove kadrovske prakse. Delujejo v izjemno tradicionalni in togi panogi. »Uprava želi ljudem dati vedeti, da smo ena velika familija. Ne družina, ampak familija. Pomen je podoben, ni pa isti,« dodaja Polanič, ki se je skupini pridružil leta 2012. »Familija je izraz, ki se v našem okolju (Prekmurju) konstantno uporablja, ima pa tudi italijanski pridih. Držati moramo skupaj v dobrem in slabem.« Celotnemu kolektivu, sedaj jih je več kot 800, želijo vcepiti v glavo, naj na svoj posel, na svojo angažiranost in svoje delo gledajo, kot da je to familiaren posel, kjer so dovoljene določene napake. Predvsem se trudijo imeti iskren odnos.

Akademija, priročnik in videokonference

Polanič opozarja na kadrovske izzive v svoji panogi. Letošnje leto bo leto kadra, delo s kadrom in reorganizacija poslovanja. »Kadrovski bazen, iz katerega črpamo kader, je izjemno plitek oziroma se je že izsušil.« Poleg pomanjkanja gradbenih inženirjev in gradbenih tehnikov je zaskrbljujoče, tako Polanič, da je generacija Z generacija individualistov, kar pomeni, da jih je težje vključiti v kolektive. Pomgrad te izzive aktivno naslavlja. V hitro spreminjajočem se svetu se močno zavedajo pomena dobro izobraženih zaposlenih. S tem namenom so v letu 2017 ustanovili Akademijo Pomgrad, katere ključna naloga je usposabljati, vzgajati in ohraniti kader za potrebe družbe. V Pomgradu so pripravili tudi lastno knjižico znanja. »Imamo 67-letno tradicijo, to pomeni, da je nakopičenega ogromno znanja, kar v kombinaciji s pravimi vrlinami potencialnih novozaposlenih pomeni, da lahko iz vsakega kandidata naredimo odličnega gradbinca.« Polanič dodaja, da je pomembno tudi, da imajo jasne lastnike, ki izvirajo iz Slovenije, dobili bodo tudi certifikat za družbeno odgovorno podjetje. To doprinese k temu, da se spletejo čustvene vezi, da naši sodelavci dobijo občutek varnosti.«

Obstaja pa tudi nevidni poslovni sovražnik, in to je pandemija, ki nas je vse presenetila, dodajajo. Morali so biti inovativni. Začeli so uporabljati sodobne tehnologije, ki prej v njihovi branži niso veljale za standard. Izjemno hitro so se prilagodili delu na daljavo in ugotovili, da se da tudi gradbišča voditi prek videokonferenc. Za prihodnost pa menijo, da bo gradbeništvu prišlo do semiavtomatizaciji. »Gradbeništvo ne bo nikoli avtomatizirano, saj so vsi gradbeni izdelki unikat.«