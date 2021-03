Po letih obljub so na ljubljanski mestni občini popravili skoraj četrt stoletja pokvarjene tekoče stopnice v Plavi laguni, po katerih se lahko obiskovalci od včeraj ponovno pripeljejo do tržnice Bežigrad. Kot so ob tem pojasnili na občini, so zamenjavo izvedli brez posega v konstrukcijo in s tem v lastništvo, dela pa je družba Schindler Slovenija izvedla na prav poseben način. »V primerjavi z običajno vgradnjo tekočih stopnic, ko se te sestavijo že v tovarni in so na objekt dostavljene kot celota, so tokrat tovarno 'preselili' na lokacijo in tekoče stopnice v celoti sestavili kar v podhodu. To metodo uporabljajo v primerih, ko zamenjava tekočih stopnic kot celote ni možna brez posegov v statiko objekta,« so pojasnili na občini.

S prenovo so na občini poskrbeli tudi za nižjo porabo električne energije. Vse vgrajene tekoče stopnice imajo namreč vgrajeno frekvenčno regulacijo. To pomeni, da se stopnice v času, ko niso v uporabi, premikajo počasneje in pospešijo hitrost, ko do njih stopi potnik. S tovrstnim sistemom ne dosežejo le nižje porabe električne energije, pač pa takšno delovanje hkrati podaljšuje življenjsko dobo stopnic in niža obratovalne stroške, saj se zmanjša število zagonov in popolnih zaustavitev stopnic.

Kdaj bodo popravljene tudi druge pokvarjene stopnice v podhodu, ni jasno. Na občini so že pred časom pojasnili, da začetek del ovira neurejeno lastništvo, saj so stopnice tudi na parcelah, ki niso v občinski, ampak v lasti lastnikov kompleksa Plava laguna. Na oddelku za etažno lastnino ljubljanskega okrajnega sodišča tako že dlje časa traja postopek, po katerem bodo te stopnice dobile samostojne identifikacijske številke in bodo kot grajeno javno dobro z etažnih lastnikov prenesene na občino.