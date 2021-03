Letos mineva 160 let, odkar je Josip Jurčič kot sedemnajstletnik napisal svojo prvo povest Pripovedka o beli kači in 140 let od izida njegovega zadnjega romana Rokovnjači. Pred 150 leti je postal tudi urednik časnika Slovenski narod. Ob vseh teh pomembnih obletnicah je vlada leto 2021 na predlog občine Ivančna Gorica razglasila za leto Josipa Jurčiča. Tako na lokalni kot državni ravni bodo zato vse leto potekale različne kulturne dejavnosti v počastitev Jurčičevega leta.

Če bi razmere dopuščale, bi enega od vrhuncev Jurčičevega leta zagotovo predstavljal tradicionalni Jurčičev pohod od Višnje Gore, kamor je Jurčič hodil v šolo, do njegove rojstne Muljave. Letos pohoda ne bo, Jurčičeva pot pa vse leto vabi zlasti posamezne pohodnike in družine. V soboto 6. in v nedeljo 7. marca odpira vrata Jurčičeva domačija na Muljavi. Ogled Jurčičeve domačije bo ta dva dneva brezplačen. Vodenje po domačiji je nadgrajeno v interaktivno vodenje, ki se prilagaja starostni skupini obiskovalcev. Ponudba je obogatena tudi s pripovedovanjem Jurčičevih del s pomočjo kamišibaja, vsak obiskovalec pa si lahko ogleda film, ki prikazuje življenje in ustvarjanje pisatelja Jurčiča. vl