Za smrt planinke na Begunjščici kriv zdrs

Potem ko so v sredo popoldne začeli iskati planinko iz Kranja, ki se je sama odpravila proti Roblekovemu domu in naprej proti vrhu Begunjščice, so jo včeraj našli mrtvo v grapi pod vrhom. Za dobro opremljeno planinko je bil usoden zdrs.