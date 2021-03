Od smučarske skakalnice na Galetovem, ki je nekoč v Šiško privabljala večtisočglavo množico, željno smučarskih skokov, je ostal le betonsko-opečnat stolp na vzpetini nad Vodnikovo cesto. Po načrtih Stanka Bloudka so takrat 70-metrsko skakalnico pri Debelem hribu zgradili leta 1954, ko so skakalci nad Šiško tudi prvič poleteli na tekmi, športna dejavnost na njej pa je že kmalu ugasnila in po letu 1967 je smučarska skakalnica začela propadati. Do danes se je tako ohranil zgolj stolp, ki pa je v tako slabem statičnem stanju, da so se na ljubljanski mestni občini odločili, da ga porušijo. Dela bi lahko začeli predvidoma že prihodnji teden.

Predvsem sentimentalna vrednost

Kot sta povedala Jurij Kobe z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter vodja službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pri javnem podjetju Voka Snaga Andrej Verlič, je odločitev za rušenje začela zoreti že v začetku lanske pomladi, še preden je izbruhnil prvi val epidemije novega koronavirusa. »Nekateri, predvsem mlajši obiskovalci krajinskega parka, se na stolp povzpnejo, čeprav to ni dovoljeno. Posledice bi bile lahko katastrofalne, saj je statika objekta slaba,« je opozoril Jurij Kobe in dodal, da so zato lani stopili v akcijo in začeli iskati rešitev za prihodnost ostankov smučarske skakalnice na Galetovem.

Na občini so se sicer nadejali, da bi stolp morda lahko ohranili in obnovili, zato so pripravili dokumentacijo o zgodovini nekdanje skakalnice in konec lanskega leta izvedli tudi statično analizo stolpa. A izkazalo se je, da tovrstna investicija zaradi dotrajanosti objekta ne bi bila smotrna, hkrati pa stolp nima kulturnozgodovinske vrednosti, kar so potrdili tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS).

Da občina kot lastnik manjšega zemljišča s stolpom pred morebitnim rušenjem preveri, ali bi ga lahko obnovili, je bila tudi želja krajinskega parka, pove Andrej Verlič. »Stolp ima predvsem sentimentalno vrednost,« je prepričan Verlič, ki ob tem navede, da so z občino razmišljali o treh možnih rešitvah za prihodnost stolpa oziroma tega dela območja krajinskega parka. Ena od možnosti je bila postavitev novega razglednega stolpa, kar so v preteklosti tudi največkrat predlagali občani in obiskovalci Rožnika, gradnja nadomestnega objekta pa bi bila na območju dopustna. Prav tako so v krajinskem parku razmišljali o možnosti, da bi stolp simbolično povezali z zgodovino smučarskih skokov v Ljubljani in jo v njem predstavili, ter o rušitvi objekta, na območju pa bi ostal odprt prostor. Tudi na občini si sicer želijo, da bi območje po rušenju stolpa v prihodnje lahko dobilo novo vsebino. »Bi se bilo pa prej treba dogovoriti z lastniki zemljišč v okolici stolpa, ki so zdaj v zasebni lasti. Občina je lastnica le manjšega zemljišča s stolpom,« je ob tem opozoril Jurij Kobe.