Posiljevalec bo za rešetkami 15 let

Višji sodniki so potrdili sodbo, s katero je bil Maročan Ali Safini lani obsojen na 15 let zapora. Oktobra predlani je v Ljubljani v kratkem času posilil dve študentki, prvo deset dni po tem, ko so ga izpustili iz zapora. Po prestani kazni ga bodo za pet let izgnali iz države.