Pri Art kino mreži Slovenije so se leta 2019 lahko pohvalili z rekordnim obiskom, v kinodvoranah, povezanih v mrežo, so namreč našteli 486.000 obiskovalcev. Ko pa se je začelo kovid leto in se je celotno avdiovizualno področje znašlo v težavah, kinodvorane pa so morale zapreti vrata, so se začeli povezovati in deliti ideje in izkušnje s kolegi tudi iz tujine. Že pred izrednimi razmerami so na splet preselili filmske vsebine, ki so del šolskih programov (projekcije, pogovori, delavnice…), razmišljali pa so tudi, da bi ponudili določene filme. V času drugega zaprtja kinodvoran pa so že oblikovali spletno platformo za ogled filmov, z enotnim kuriranim programom in cenikom. Filmski program bodo odslej pripravljali tedensko – predstavili bodo filme za tako imenovano splošno publiko, vsako soboto ob 17. uri pa bodo ponudili filmski program za mlade.

V ponedeljek začenjajo projekcije s filmom Asistentka (The Assistant) režiserke Kitty Green, v četrtek, 11. marca, bo to film Poletje '85 (Été 85) režiserja Françoisa Ozona, v soboto, 13. marca, pa bodo sledili filmi za mlade – Rocca spreminja svet, Kolonija: mularija ter Loti in izgubljeni zmaji. Filmski program bo dostopen prek povezave online.artkinomreza.si ali preko spletnih strani članov AKMS, ogled pa bo mogoč na osebnem ali prenosnem računalniku, tablici, pametnem telefonu in televizorju. Spletna platforma AKMS je postavljena na sistemu za pretakanje filmov Screenplus (Shift72), ki ga uporabljajo tudi nekateri najpomembnejši filmski festivali, kot so tisti v Cannesu, Torontu, ameriški festival neodvisnega filma Sundance ter številni kinematografi po vsem svetu.

Art kino mreža Slovenije je sicer združenje prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma. Delovanje članov združenja je pri nas prispevalo k razcvetu filmske kulture, kar se tiče prikazovanja kakovostnih in zahtevnejših filmskih vsebin, kultiviranja filmskega občinstva ter razvoja filmskovzgojnih dejavnosti v različnih krajih po Sloveniji. Danes je v mreži 26 članov z 29 kinodvoranami v 28 slovenskih krajih. im