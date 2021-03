• ne obstajajo dokazi, da cepljene osebe ne širijo okužb;

• ne obstajajo dokazi, koliko časa cepivo ščiti;

• je cepljenih le za kakšen odstotek prebivalstva;

• cepiva v zadostnih količinah še dolgo ne bo za načrtovano precepljenost 70 odstotkov prebivalstva;

• se mnogi ne bodo cepili, ker niso v tvegani skupini, saj je zbolevnost pri mlajših prebivalcih zelo majhna, smrtnosti skoraj ni;

• se mnogi ne bodo cepili zaradi zdravstvenih razlogov.

V potni list naj bi vpisovali podatke tudi o tem, ali smo covid-19 preboleli, kar ne zagotavlja, da nismo kužni, in rezultate testov, ki tudi ne morejo ugotoviti, ali smo oziroma ali bomo čez nekaj ur kužni. Morda bo vse lepo zapakirano v mobilni aplikaciji, morda še s podatki o covid nekaznovanosti. Vanj bodo najverjetneje vpisovali tudi druga cepljenja. Zakaj ne bi vpisovali še cepljenja proti ošpicam, sezonski gripi, HPV…, če že imamo možnost.

Zakaj torej ogrevanje svetovnega prebivalstva za novi potni list oziroma potrdilo o prostovoljnem cepljenju, prostovoljnem testiranju in prostovoljno naloženi aplikaciji za sledenje, če ni nobene možnosti, da bi bilo v tem trenutku uporabno?

Vsak potni list je sredstvo kontrole. Da oblast ve, kam kdo gre, in da mu lahko omeji gibanje. Ne zgolj med državami, ampak po novem tudi med regijami, mesti in vasmi znotraj države. Cepilni potni list je sredstvo nadzora in prisile. Nič drugega. Z omejevanjem gibanja necepljenim, netestiranim, neprebolelim in vsem brez digitalne aplikacije o sledenju vladarji želijo le eno: prisiliti nas, da se prostovoljno cepimo, prostovoljno testiramo in prostovoljno nalagamo aplikacije za sledenje. Ko človek sprejme položaj, v katerem se znajde, vse ukaze izvršuje prostovoljno.

Doseganje obvladljivosti ljudstva skozi ustvarjanje pokornosti, poslušnosti, ubogljivosti in nekritičnosti je cilj vsakega vladarja. Ljudje bomo imeli občutek, da nam vladarji omogočajo svobodo. Le pridni moramo biti. In hvaležni, ker skrbijo namesto nas. Ker skrbijo namesto nas, živimo v zablodi, da skrbijo za nas, za naše dobro. To je temelj novega družbenega reda in to lajša upravljanje z nami. Mimogrede bodo ogromno (zares ogromno) zaslužili farmacevtsko-medicinski vladarji, ki postajajo vladarji vladarjev.

Če ne bi virus sars-cov-2 preskočil z netopirja v zamrznjeno meso in potem na človeka, bi si ga zanesljivo izmislili.

Ivan Soče, Maribor