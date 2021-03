Kot so sporočili iz urada predsednika republike, se je Pahor odločil, da bo še marca v izvolitev DZ za viceguvernerko Banke Slovenije predlagal Tino Žumer, če bo po neformalnih posvetih konec prihodnjega tedna ugotovil, da uživa zadostno podporo za izvolitev. Pred tem bo Žumerjeva vnovič opravila pogovore v tistih poslanskih skupinah, ki bodo to želele, so napovedali.

Kandidata za sodnika ustavnega sodišča pa se je Pahor odločil predlagati predvidoma v aprilu. Danes je vodjem poslanskih skupin ob kandidatih, ki so se prijavili na razpis, predstavil tudi možni kandidaturi aktualnega generalnega sekretarja ustavnega sodišča Nerada in višjega sodnika Dežmana, so pojasnili v uradu predsednika republike.

Kandidata za sodnika Sodišča EU v Luksemburgu pa se je Pahor po njihovih navedbah odločil predlagati predvidoma v maju.

Pahor je danes posvetovanja o kandidatih, ki tradicionalno potekajo v predsedniški palači, izjemoma opravil v DZ in ločeno obiskal vodje poslanskih skupin. Z obiskom državnega zbora je, kot so navedli v njegovem uradu, izrazil hvaležnost vodjem poslanskih skupin za njihovo dolgoletno sodelovanje pri oblikovanju predlogov kandidatur, ki jih za visoke državne položaje predsednik republike predlaga v izvolitev državnemu zboru.

Pred pričetkom posvetovanj se je predsednik Pahor sestal tudi s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

