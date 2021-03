Nova revija je bila disidentsko dejanje državljanskega, intelektualnega in umetniškega odpora zoper razpadajoči totalitarni družbeni sistem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, Nova24TV je pa pompozno, neumno in nevarno trobilo porajajoče se diktature. Bolj bi bila na mestu primerjava Nove24TV s Komunistom, glasilom Zveze komunistov v času najgloblje represije. V skladu s stalinističnimi rituali Janša in njegovi opričniki zdaj proslavljajo uspešno opravljeno prvo udarniško »petletko«.

Janez Janša nima nobene pravice, da si prilašča Novo revijo, ki je veliko naredila ne samo za osamosvojitev Slovenije, temveč tudi za njegovo osvoboditev iz vojaškega zapora.

Tine Hribar

Boris A. Novak

Spomenka Hribar