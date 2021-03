Število na novo potrjenih okužb v Evropi se je po podatkih WHO v minulem tednu povečalo za devet odstotkov in je preseglo milijon. Še posebej slab je trend v srednji in vzhodni Evropi, pa tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah. Britanska različica novega koronavirusa je prisotna že v 43 od 53 evropskih držav, južnoafriška v 26, brazilska pa v 15 državah.

Ker gre za bolj nalezljive različice virusa, je regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge države danes pozval, naj bodo nanje bolj pozorne. »Povsod moramo zajeziti širjenje virusa, pri tem pa uporabiti sredstva, za katera vemo, da delujejo,« je poudaril in kot posebej pomembno izpostavil testiranje in izolacijo okuženih ter sledenje njihovim stikom.

Bistveno je tudi množično cepljenje prebivalstva proti okužbi z novim koronavirusom, ki zdaj poteka v 45 evropskih državah in že kaže pozitivne učinke, je dodal. V državah, kot sta Izrael in Velika Britanija, kjer je stopnja precepljenosti zelo visoka, sta se tako število smrti zaradi covida-19 kot število hospitaliziranih, ki pripadajo rizičnim skupinam, zmanjšali.

V luči tega je Kluge pozdravil odločitev Evropske agencije za zdravje (Ema), da začne tekoči pregled ruskega cepiva proti covidu 19 Sputnik V, in ocenil, da se je Rusija v preteklosti večkrat izkazala na področju razvoja cepiv ter med drugim odigrala ključno vlogo v boju proti otroški paralizi in rumeni mrzlici.

Kluge se je danes spomnil tudi prihajajočega mednarodnega dneva žensk in v luči tega opozoril, da je pandemija še okrepila strukturne neenakosti med spoloma. Ker so v zdravstvu zaposlene številne ženske, so izpostavljene večjemu tveganju za okužbo. Pred petimi tedni je bilo od 1,3 milijona zdravstvenih delavcev, okuženih z novim koronavirusom, kar dve tretjini žensk.

Obenem ženske ostajajo slabše plačane od moških kolegov, poleg tega pa so morale v minulem letu pogosto prevzeti še breme šolanja otrok na domu.