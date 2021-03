Regrat prelijte s toplim prelivom in hitro premešajte. Takoj naložite na krožnik, okrasite z sveže naribanim parmezanom in krhlji trdo kuhanih jajc, ki jih po želji še malo popoprajte, ter solato takoj postrezite.

V ponvi segrejte olje, nato pa na ogretem pražite čebulo toliko časa, da se zmehča. Dodajte natrgane kose pršuta in pražite še približno 2 minuti. Potem dodajte sesekljan strok česna, timijan, sol in poper ter premešajte in počakajte minuto. Vse nato zalijte z dvema žlicama balzamičnega kisa in premešajte.

Regrat dobro operite in osušite. Čebulo narežite na krhlje, česen pa sesekljajte. Jajci kuhajte v okisanem (lažje se bosta lupili) kropu približno 7 minut, potem pa ju olupite in narežite na krhlje.

Mešana solata s pečeno čičeriko in avokadovim prelivom

Sestavine za 2 osebi

Sestavine za pečeno čičeriko:

–1 velika konzerva kuhane čičerike,

–2 žlici oljčnega olja,

–1/2 žličke soli,

–1 zvrhana žlička garam masale

Sestavine za preliv:

–1/2 avokada,

–1 sočna limeta ali limona,

–1 žlica (jabolčnega) kisa,

–1 zvrhana žlica indijskih oreščkov,

–1/2 stroka česna,

–1 manjša pest svežega peteršilja,

–sol,

–poper,

–2 žlici (oljčnega) olja,

–0,5 dl vode

Druge sestavine:

–mešanica solat (zelena, radič, motovilec, berivka, rukola…),

–6 redkvic,

–1 pest češnjevih paradižnikov,

–1 žlička črne kumine

Priprava:

Čičeriko splaknite pod tekočo vodo in dobro odcedite, nato pa razporedite na kuhinjsko brisačo ter dobro popivnajte. Pustite še nekaj minut, da se res dobro osuši. V posodici zmešajte olje, sol in garam masalo, potem pa vanjo stresite osušeno čičeriko. Dobro premešajte, da se oljna mešanica dobro oprime vse čičerike. Nato jo stresite na suho ponev in pecite približno 10 minut, da postane hrustljava, vmes večkrat premešajte. Lahko pa jo spečete tudi v pečici – na 200 °C jo pecite približno 20 minut, vmes jo enkrat premešajte.

Solato dobro operite, po potrebi narežite in nato osušite. Paradižnike narežite na polovičke ali četrtine, redkvice pa na tanke lističe.

1/4 avokada prenesite v mešalnik, dodajte peteršilj, indijske oreščke, česen, sok limete, vodo ter malo soli, popra in oljčnega olja ter spasirajte v gladek preliv. Če je preliv preveč gost, dodajte še nekaj soka limete ali pa kar navadne vode. Nato preliv pokusite in po potrebi dodelajte.

Solato, paradižnik in redkvice prenesite v skledo, prelijte z nekaj preliva in nežno premešajte. Solato servirajte na krožnik ali v skodelico, potresite s pečeno čičeriko ter pokapajte še z nekaj preliva. Dodajte še preostali na rezine narezan avokado in ščep črne kumine ter takoj postrezite.

Mešana pomladanska solata s tunino in inčunovim prelivom

Sestavine za 2 osebi:

Sestavine za preliv:

–1 file inčuna,

–1/2 stroka česna,

–1 žlička svežega naribanega parmezana,

–1 žlica limonovega soka,

–4 žlice (repičnega) olja,

–3 žlice grškega jogurta,

–približno 1 žlica vode,

–sol (malo, ker so slani že inčuni!),

–poper

Ostale sestavine:

–1 glavica zelene solate,

–1 pest rukole in/ali špinače,

–1 pest češnjevega paradižnika ali 2 paradižnika,

–1 rumena/rdeča/zelena/rumena paprika,

–2 mali konzervi tunine,

–2 žlici sončničnih semen

Priprava:

Vso solato in drugo zelenjavo operite in narežite.

Inčun pretlačite v možnarju ali pa kar z vilicami. Dodajte nariban česen in vse preostale sestavine za preliv in dobro premešajte. Lahko pa vse sestavine kar hkrati zmeljete v mešalniku. V večjo skledo dajte vso zelenjavo in tunino ter prelijte s prelivom. Nežno premešajte, najbolje kar s čistimi rokami, in servirajte na krožnik. Potresite s semeni in postrezite.

Avtorica vseh treh receptov in fotografij je Barbara Kvas, ki ustvarja na kulinaričnem bolgu www.sitfit.si in širi zavedanje, da pri zdravem prehranjevanju ne gre za odrekanje, ampak za zmernost.