Znane Slovence smo povprašali, kako se pripravljajo na prihod novega letnega časa, ali se ga veselijo in kako bodo v prihajajočih pomladnih dneh poskrbeli za gibanje in zdrav način življenja.

Jernej Tozon, glasbenik »Upam, da zime še ni konec, saj si želim še kakšnega spusta po zasneženih strminah. Nisem človek, ki ima najljubši letni čas, saj je vsak po svoje čaroben. Seveda pa bom vesel tudi pomladi, ko bo prišla. Zagotovo je prebujanje narave, ko vse začne cveteti in se zbujati, čar pomladi. Za tiste dni ne načrtujem ničesar posebnega, saj je glede na situacijo težko določiti, kam bom šel in kaj bom počel. Upam, da se bodo razmere toliko normalizirale, da se bomo lahko začeli družiti, da bodo ponovno možne veselice, na katerih nastopamo s Čuki. Poleti pa bom zagotovo skočil na morje, kot vsako leto prej. Najbolj se vsekakor veselim, da ponovno začnemo igrati, med pomladnimi aktivnostmi, ki me čakajo, pa so zagotovo pohajkovanje po bližnjih ali višjih vrhovih, rolanje, kolesarjenje in kajak. Najbolje poskrbim zase tako, da grem v naravo, poskrbim za zdravo prehrano in dovolj gibanja ter jemljem vitamine. Trenutno s Čuki pripravljamo nove skladbe; v kratkem bomo izdali eno otroško, pozneje še eno za starejše, obenem pa čakamo, da nam dajo zeleno luč za nastope.«

Maja Ferme, modna oblikovalka »Pomlad je čudovita, saj se vse prebuja in cveti, v zraku je čutiti optimizem in več ljubezni. S pomladjo pa pridejo tudi nove modne smernice, ki se jih vedno nadvse veselim. Tudi mi smo na trgu ravnokar predstavili novo koktajl obleko Premium Frame, ki je bila v trenutku razprodana. Ob dnevu zaljubljencev pa kolekcijo puloverjev v rožnato zlati barvi. Veselim se tudi dneva žena, ki ga, odkar imam hčerko, še raje praznujem. Poleg tega se veselim novih modnih kosov kolekcije, moji najljubši spomladanski aktivnosti pa sta ustvarjalnost in kolesarjenje. Odkar sem mama, sem nenehno v pogonu in veliko na svežem zraku. Prav tako skrbim za zdravo prehrano in zadosten vnos vseh vitaminov, mineralov ter drugih potrebnih snovi v telo, pri čemer mi pomaga Alja Dimic iz centra Holistic.« Foto: Robert Ribič