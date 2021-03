V tradicionalni kitajski medicini (TKM) jasnega izraza ali opredelitve za povišan holesterol sicer ni, je pa običajno to povezano z neuravnoteženim sistemom vranice in jeter. Kot nam je zaupala Petra Kolar iz ordinacije DAO TKM, se lahko z vidika TKM povišan holesterol pojavi tudi zaradi kroničnega duševnega stresa ali pretiranih čustvenih odzivov, zaradi katerih zastaja energija jeter ter ustvarja prebitek ognja in posledično holesterola.

Sogovornica je poudarila, da je vzrokov za nastanek povišanega holesterola več, saj TKM obravnava človeka celostno: »Najpogostejši vzroki povišanosti so trije: energijska šibkost vranice, nakopičena vlaga in sluz ter zastajanje vitalne energije qi in jetra. Pri prvem vzroku pride do oslabljene funkcije vranice, saj ta nadzira vnos, predelavo in transport hranil in tekočin iz zaužite hrane. Vranico oslabijo slabe prehranjevalne navade in pitje hladnih tekočin. Do nakopičene vlage in sluzi ter zastajanja vitalne energije qi pride zaradi pretiranega sedenja, kar vpliva na zastajanje energije in cirkulacijo telesnih tekočin. Odvečne kalorije se nato kopičijo in shranjujejo kot maščobe. Pri tretjem vzroku pa jetra skrbijo za skladiščenje krvi in razprševanje vitalne energije qi po telesu. Kadar se ta energija ujame, se funkcije organov upočasnijo in postanejo manj učinkoviti.«

Nasveti zoper povišan holesterol Kolarjeva svetuje: 1.Hrano prežvečite vsaj dvajsetkrat, preden jo pojeste. Jejte počasi in umirjeno. 2.Obroke pojejte v miru, zraven ne brskajte po telefonu in ne glejte televizije. Osredotočite se samo na hrano in v njej uživajte. 3.Na Kitajskem poznajo pregovor, ki pravi, da če želimo ostati zdravi, nasitimo svoje telo le 70–odstotno. To pomeni, da se morate najesti ravno prav. Pri tem vam lahko pomagajo barvni kontrasti. Uporabite krožnike z večjimi kontrasti: če je hrana temnejše barve, uporabite bel krožnik – in obratno. 4.V dnevno prehrano dodajte živila, ki znižujejo holesterol: fižol, leča, čičerika, ovseni kosmiči, jabolka, pomaranče, grozdje, jagode, losos. 5.Pri povišanem holesterolu uporabljajte kitajska zelišča v obliki čajev.