Obrazna joga je holistična vadba. Temelji na treningu obraznih mišic, ki v prvi fazi poskrbi za naravni lifting obraza in brisanje že nastalih gubic, hkrati pa poskrbi za ohranjanje obrazne forme in pomaga upočasniti proces staranja, pojasni Karin Velikonja, ustanoviteljica programa Glowinface, prek katerega od leta 2014 po vsem svetu poučuje obrazno jogo. »S tehniko upora in protiupora poskrbimo za aktivacijo vseh obraznih mišic in njihovo pravilno delovanje. Pomembno se je zavedati, da redna vadba ne vpliva samo na lepotni vidik in staranje, ampak mišice in celoten obraz vrača v optimalno stanje: okrepi mišice, ki so šibke in se povešajo, ter sprosti tiste, ki so preveč napete. Ravno slednje pa se zaradi hitrega tempa življenja in stresa kaže pri vseh nas v obliki glavobolov, migren, škrtanja z zobmi, boleče čeljusti… Vse to so posledice zategnjenosti obraznih mišic, ki jo z jogo obraza učinkovito odpravljamo,« poudarja sogovornica. Opozarja, da se joga obraza loči od masaže obraza, ki sicer tudi prekrvi obrazne strukture.

Vpliv na boljše počutje

Velikonjeva se je z jogo obraza prvič srečala pred desetimi leti, ko je iskala rešitev za svoje hormonsko neravnovesje in posledično slabo počutje. »Zaradi izgorelosti sem se namreč začela soočati z nenehno utrujenostjo, izčrpanostjo, nesposobnostjo funkcioniranja čez dan, policističnimi jajčniki, posledično sem pridobila tudi težo, akne in še bi lahko naštevala,« opisuje sogovornica. Takrat se je z mamo odpravila na vikend tečaj joge obraza, kjer so jim poleg naučenih obraznih vaj, ki jih je začela izvajati doma, odprli nov pogled na pomembnost aktivacije obraznih mišic in njihov vpliv na zdravje. »Že po enem tednu redne vadbe sem opazila rezultate: več energije, sposobnost koncentracije se je znatno zvišala, zvečer so mi vaje pomagale umiriti in sprostiti napetost na obrazu,« opiše svojo izkušnjo. Praksa jo je pritegnila predvsem zaradi izboljšanja počutja, večje umirjenosti in zmanjšanja zabuhlosti obraza.

Prve certifikate za učiteljico obrazne joge je pridobila v Sloveniji, potem pa je svoje znanje nadgrajevala z razumevanjem anatomije obraza in na tej podlagi formiranjem vaj. Poleg obrazne joge je obiskala številne delavnice s področja tradicionalne kitajske medicine in branja obraza, metode masaže Sculptural Face Lifting ter intraoralnih masaž v Londonu, izobraževanje s področja joge v ZDA… Poudarja, da se joge obraza lahko naučimo na več načinov, izvajanje le nekaj videnih vaj na spletu pa ne bo prineslo najboljših rezultatov. Sama ponuja pettedenski program, ki predstavlja osnovo za transformacijo, skupaj zajema petnajst vaj s področja obraza, program in vadba pa ostaneta za vedno.