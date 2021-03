Ženska spolna hormona estrogen in progesteron nastajata v jajčnikih. Oba imata zelo pomembno vlogo pri spolnih organih in vplivata na počutje celotnega organizma. Ključna sta pri spočetju in vzdrževanju nosečnosti, prav tako pri presnovi različnih sistemov. Pomembno sodelujeta pri gradnji kosti, presnovi maščobe ter učinkujeta tako na srčno-žilni kot živčni sistem. V času menopavze se to naravno hormonsko ravnovesje začne preoblikovati, posledice pa so številne fizične in psihične težave, ki se jih lahko omili z naravnimi dodatki ali zdravili na recept, zato je pomembno, da se ženska ob prvih znakih menopavze dogovori za pregled pri ginekologu in načrt, kako odpraviti ali vsaj omiliti težave.

Vpliv na partnerski odnos

Fizični simptomi, ki so značilni za obdobje menopavze, so poleg neredne menstruacije še vročinski oblivi skozi ves dan, nočno potenje, pri nekaterih tudi izpadanje las in krhki nohti, glavoboli in migrene, nizek libido in suha nožnica. Sploh slednja simptoma vodita v težave pri spolnosti in partnerskem odnosu. Veliko žensk v tem obdobju trpi tudi zaradi bolečin v sklepih in pojava inkontinence.

Pri psihičnih simptomih izstopajo razdražljivost, potrtost, pozabljivost, depresija in tudi nespečnost. Vse te težave se po intenzivnosti razlikujejo od ženske do ženske. Nekatere hormonske spremembe občutijo intenzivneje, le majhen odstotek pa je tistih, ki jim hormonske spremembe ne povzročajo večjih težav. Pri tem je pomembno, da ženske te težave prepoznajo in jih pravočasno odpravijo oziroma vsaj omilijo, saj s tem ponovno pridobijo kakovost lastnega in družinskega življenja ter partnerstva.