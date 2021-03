In ostala sta samo še dva. Turški gradbeni gigant Cengiz, ki je smel vstopiti v sklepno fazo razpisnega natečaja, je nazadnje odstopil od konkuriranja v javnem naročilu za gradnjo drugega tira na odseku Divača–Črni Kal. Projektno podjetje 2TDK je namreč prejelo le ponudbi dveh konzorcijev, ki jima je bila v prvi fazi priznana sposobnost sodelovanja na razpisu. Kolektor CPG je v navezi s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin ponudil ceno 403,6 milijona evrov, Avstrijski Strabag pa je pripravljen v sodelovanju nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agi zgraditi odsek za slabih 60 milijonov evrov višjo ceno.

V tej drugi fazi izbornega postopka je cena edini dejavnik izbora. »Ocenjujemo, da je ponudbe mogoče pregledati v roku desetih dni,« so sporočili iz podjetja 2TDK. Cena je bila omejena navzgor na največ 472 milijonov evrov. Tudi v drugi fazi bodo dopustne pritožbe, a glede na to, da je edini izborni kriterij cena, je verjetnost uspeha minimalna. V projektni družbi načrtujejo, da bi pogodbo lahko podpisali še ta mesec oziroma v začetku prihodnjega, gradbena dela pa bi se začela maja.

Dva dneva pred odpiranjem ponudb je državna revizijska komisija (DKOM) zavrnila revizijski zahtevek Gorenjske gradbene družbe, ki se je nanašala na gradnjo odseka Divača–Črni Kal, v katerem 2TDK ni priznal pritožniku sposobnosti sodelovanja v drugi fazi postopka. Gorenjska gradbena družba ni izkazala zatrjevanih kršitev naročnika pri pregledu prijave pa tudi ne drugih zatrjevanih kršitev 2TDK, je ocenila DKOM. Zato je zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega. Komisija mora odločiti še o utemeljenosti zahtevka gradbene družbe, ki se nanaša na odsek Črni Kal–Koper. Ker odločitve še ni sprejela, je 2TDK do ponedeljka podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb. V igri ostajajo isti trije gradbinci. Zelo verjetno je, da bo Cengiz v tem delu vendarle oddal ponudbo in da je odstop od sodelovanja na odseku Divača-Črni kal del poslovne taktike, zato da tekmecema ne bi razkril, do kod je pripravljen spustit ceno.