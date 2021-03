»Razmere se na žalost ponovno zaostrujejo, vlado še posebej skrbijo novi sevi,« je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, zaradi česar vlada ponovno zaostruje pogoje za vstop v državo. »Zopet uvajamo kontrolne točke na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko,« je povedal minister in dodal, da bodo mejni prehodi razvrščeni v tri kategorije. 24 ur na dan bo prehod možen na naslednjih mejnih prehodih: Vrtojba, Fernetiči in Škofije, Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona, Dolga vas in Pince. »Novi odlok bo stopil v veljavo s ponedeljkom, torej v nedeljo opolnoči,« je pojasnil.

»Če ob prehodu meje nimate negativnega testa, niste bili cepljeni ali preboleli covid-19, boste napoteni v karanteno. Odrejeno karanteno je z negativnim izidom testa moč zaključiti šele po petih dnevih in ne več takoj naslednji dan,« je povedal minister. Včeraj sprejet odlok določa tudi, da se morajo dnevni ali tedenski migranti enkrat tedensko testirati. To ne velja za otroke, mlajše od 13 let. »Ta obveza stopi v veljavo šele naslednjo soboto, 15. marca.«

V posavski in jugovzhodni regiji testno odpiranje teras lokalov S ponedeljkom bodo v posavski in jugovzhodni statistični regiji gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove, je dopoldne na twitterju zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek »Posavska in jugovzhodna regija se uvrščata v rumeno fazo,« je na popoldanski novinarski konferenci dejal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Opozoril je, da gre pri odpiranju teras gostinskih lokalov za enotedensko testno odprtje. Če se bodo epidemiološke razmere poslabšale, bo strežba na terasah vnovič prepovedana, je opozoril. Pogoji za opravljanje gostinskih storitev: Simon Zajc je razložil, da se gostinske storitve priprave jedi in pijač ter strežbe sme izvajati od 6.00 do 19.00 ure od ponedeljka, 8. marca naprej. Ob tem je potrebno upoštevati, da morajo gostje zapustiti terase in vrtove gostinskih obratov najpozneje v pol ure po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti. Strežba bo dovoljena le za mizami, razdalja med osebami mora biti najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Gostinci morajo zagotoviti odstranitev predmetov v skupni uporabi (sladkor, sol, jedilni list) tako, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Največje število oseb na terasi ali na vrtu gostinskega obrata se izračuna glede na velikost terase. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso ali vrt. Treba je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt, gostinec pa mora poskrbeti tudi za redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo. Vstop v zaprti del gostinskega obrata je dovoljen z masko samo za uporabo toaletnih prostorov, ki morajo imeti na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo. Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, gostje jo lahko snamejo le, ko sedijo za mizo. Testiranje zaposlenih v gostinskih obratih je obvezno enkrat na teden. Gostinci bodo v teh dveh regijah lahko stregli tudi alkoholne pijače. Kot je dejal Zajc, bo vlada prihodnji teden znova presojala o strokovni utemeljenosti odloka in o morebitnem sproščanju ukrepov v drugih regijah. Posnetek popoldanske novinarske konference, na kateri sta sodelovala minister za notranje zadeve Aleš Hojs in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

Srednješolci v šole po modelu C »V ponedeljek se za vse osnovnošolce pouk nadaljuje po modelu B,« je dejala ministrica ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Po modelu C pa se začenja pouk za dijake prvih treh letnikov. »V okviru tega modela bo pouk potekal tako, da bo v učilnicah polovica oddelkov, polovica pa na daljavo. Model C sicer ravnateljem daje avtonomijo pri odločanju o številu oddelkov doma in v učilnicah,« je pojasnila ministrica. »Glede na aktualno epidemiološko sliko se bodo dijaki izmenjevali tedensko,« je še dejala. Pristopi in prakse bodo precej različni, ravnatelji bodo dijake po svoji presoji različno razporedili. »Kar je ključno, je, da je v šoli hkrati polovica dijakov,« je opozorila ministrica. Dijaki zaključnih letnikov se bodo še naprej izobraževali kot doslej, torej brez izmenjevanja. »Naše priporočilo srednjim šolam je, da se da v prvem tednu prednost prvim letnikom,« je dejala. S ponedeljkom se sicer odpirajo tudi dijaški domovi. Ministrica ocenjuje, da je stanje v osnovnih šolah šolah in vrtcih stabilno. Povedala je, da je v vrtcih trenutno prisotnih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah je 90 odstotkov šolarjev in zaposlenih, v srednjih šolah pa je 85 odstotkov dijakov zaključnih letnikov. Povedala je še, da je v karanteni en odstotek šolarjev. »To je 56 oddelkov iz predšolskega izobraževanja, 85 oddelkov osnovnošolskega izobraževanja in 14 oddelkov v srednjih šolah,« je pojasnila.

Prihodnji teden cepljenje šolnikov Ministrica je še povedala, da bo po novem obvezno nošenje mask v matičnih učilnicah za vse učence od 6. razreda dalje. »Že doslej ni bilo nekih pretiranih problemov z nošenjem mask,« ocenjuje Kustečeva, ki glede tega ukrepe na pričakuje težav. Prihodnji teden se bo začelo prednostno cepljenje zaposlenih v šolstvu, najprej za tiste, ki so starejši od 50. Kustečeva zagotavlja, da bo ob cepljenju delo nemoteno potekalo. »Prosim, spoštujmo ukrepe, sodelujmo in naredimo vse, kar je v naši moči,« je znova pozvala ministrica. Povedala je, da načrti glede mature ostajajo nespremenjeni, torej takšni, kakršne so dorekli decembra. Glede nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) pa bo več znanega v prihodnjih dneh. Simona Kustec doslej še ni komentirala glob, ki jih je prejela skupina dijakov, ki je februarja s shodom opozarjala problematičnost zaprtih šol in zahtevala njihovo odprtje. Na novinarski konferenci je rekla, da se je ministrstvo, ki ga vodi, na to že odzvalo, in sicer z besedami, da je vrnitev vseh dijakov v šole prioriteta. »Moje osebno mnenje glede te situacije pa je, da gre za mlade odrasle ljudi, za katere verjamem, da razumejo in sprejemajo odgovornost za svoja dejanja. To je prvi korak v svet odraslosti,« je povedala.