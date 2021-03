Včeraj je bilo opravljenih tudi 27.194 hitrih antigenskih testov. Danes se v bolnišnicah zdravi 511 bolnikov (5 manj kot dan pred tem), na intenzivni negi jih je 86 (6 več kot dan prej). V bolnišnicah so umrle štiri osebe.

»V ponedeljek se za vse osnovnošolce pouk nadaljuje po modelu B,« je dejala ministrica ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Po modelu C pa se začenja pouk za dijake prvih treh letnikov. »V okviru tega modela bo pouk potekal tako, da bo v učilnicah polovica oddelkov, polovica pa na daljavo. Model C sicer ravnateljem daje avtonomijo pri odločanju o številu oddelkov doma in v učilnicah,« je pojasnila ministrica. »Glede na aktualno epidemiološko sliko se bodo dijaki izmenjevali tedensko,« je še dejala. Pristopi in prakse bodo precej različni, ravnatelji bodo dijake različno razporedili. »Kar je ključno, je, da je v šoli hkrati polovica dijakov,« je opozorila ministrica. »Naše priporočilo je, da se da v prvem tednu prednost prvim letnikom,« je dejala. S ponedeljkom se odpirajo tudi dijaški domovi. Ministrica ocenjuje, da je stanje v šolah in vrtcih stabilno.

Prihodnji teden cepljenje šolnikov Ministrica je še povedala, da bo po novem obvezno nošenje mask v matičnih učilnicah za vse učence od 6. razreda dalje. »Že doslej ni bilo nekih pretiranih problemov z nošenjem mask,« ocenjuje Kustečeva, ki glede tega ukrepe na pričakuje težav. Prihodnji teden se bo začelo prednostno cepljenje zaposlenih v šolstvu, najprej za tiste, ki so starejši od 50. Kustečeva zagotavlja, da bo ob cepljenju delo nemoteno potekalo. »Prosim, spoštujmo ukrepe, sodelujmo in naredimo vse, kar je v naši moči,« je še pozvala ministrica.