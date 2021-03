Domač poraz Los Angelesa, Kopitar dosegel podajo

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili na domačem ledu. Boljši od kraljev so bili Arizona Coyotes, ki so slavili zmago s 3:2. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku kraljev za izenačenje 1:1.