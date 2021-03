Nika Križnar iz Delnic v Poljanski dolini, ki trenutno živi na Mlaki pri Kranju, je na svetovnem prvenstvu v Obersdorfu le še utrdila sloves vzhajajoče zvezdnice ženskih smučarskih skokov. Potem ko je v letošnji zimi dosegla prvi dve zmagi v karieri na tekmah za svetovni pokal, je sijajno sezono nadgradila na svetovnem prvenstvu s srebrno kolajno na ekipni tekmi žensk na srednji skakalnici in bronasto na tekmi posameznic na veliki skakalnici.

Dvajsetletna Križnarjeva, katere zaščitni znak je nasmeh, prihaja iz velike, osemčlanske družine, saj ima štiri brate in sestro. Za smučarske skoke se je odločila, ko je videla vabilo na dan odprtih vrat na skakalnici v Žireh in je trmasto vztrajala, da gre pogledat. Da mlajša sestrica ne bi bila sama, sta zraven začela skakati še starejša brata. A preden je odšla na trening, je morala opraviti vsakodnevne zadolžitve na kmetiji. »Pogosto sem se kar s šolsko torbo usedla na traktor, s katerim me je pobral oče, ki je delal na travniku,« nam je zaupala v pogovoru pred tremi tedni in dodala, da jo je oče naučil voziti traktor, medtem ko zna travo kositi le z ročno koso.

Ob koncu osnovne šole se je odločala med poklicema slaščičarke in frizerke, a se je zaradi boljših pogojev za treninge odločila za športni oddelek Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. Na mednarodnih tekmah je že pri 13 letih pokazala svoj talent, v svetovnem pokalu je debitirala leta 2016 na Ljubnem pri 15 letih. Na mladinskih svetovnih je osvojila kar šest kolajn. Leta 2018 je postala svetovna mladinska prvakinja, potem ko je v ostrem boju premagala dve leti starejšo Emo Klinec, s katero prihajata iz iste doline, Poljanske, in iz istega kluba – Alpina Žiri.

Čeprav je peresno lahka, v lovljenju idealne teže ne izpušča obrokov, ampak jé petkrat na dan. Ima sloves izjemno pogumne skakalke, ki se redko ustraši. Njena tehnika je zelo agresivna in veliko skakalk jo skuša posnemati. Čeprav ima težave z bolečinami v hrbtu, na treningih dvigne tudi 90, 100 kilogramov uteži. Njen osebni rekord je 143,5 metra, eden izmed ciljev pa, da na letalnici preleti 200 metrov in premaga svojega fanta, nekdanjega skakalca, ki ima osebni rekord 217,5 metra. »Dva cilja kariere sem že izpolnila: zmagala sem na tekmi svetovnega pokala in osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu. Rada bi še postala olimpijska prvakinja in osvojila veliki kristalni globus,« pravi Križnarjeva, ki se pred tekmo sprošča s poslušanjem glasbe čim bolj na glas. jo