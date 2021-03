Bojana in sovražniki

Zdravnica Bojana Beović je ta teden v pogovoru za Radio Slovenija strokovno mnenje svojega kolega, ki je javno podvomil o epidemioloških ukrepih glede starejših in obnemoglih, označila za sovražni govor. Sintagma sicer nima pravno zavezujoče definicije, ima pa jasen izvor: prapočelo sovražnega govora v samostojni Sloveniji sta zdravničin zaveznik Janez Janša in stranka SDS. Obrat perspektive je pričakovan, če upoštevamo njeno ideološko navezanost na Janšev politični milje. Gospa se gotovo še spomni Janševega predvolilnega nastopa leta 2004 na shodu proti Romom, kjer je kasnejši premier z megafonom podprl skandiranje proti zgodovinsko najbolj zapostavljeni evropski manjšini. Pripadniki SDS so pred dvema desetletjema podprli politiko segregacije romskih učencev v šolah in zakuhali pogrom v Ambrusu. Posledice sovražnih govorov zoper Rome so tudi zdravstvene: raziskava NIJZ je pokazala, da danes Romi v povprečju umrejo 20 let prej kot drugi državljani Slovenije.