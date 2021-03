Pri Janši kup sekretarjev, nikogar pa za malo gospodarstvo

Zmedo in škodo gostinstvu zaradi koronaukrepov bi lahko po prepričanju mnogih v Obrtni zbornici Slovenije preprečili z državnim sekretarjem pri predsedniku vlade ali na gospodarskem ministrstvu. Zakaj ga v Janševi vladi ni? Ker da so interesi obrti in podjetnikov zadovoljivo urejeni, pravijo v zbornici in vladi.