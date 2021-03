Za Fideszom ne bodo točili solz

Evropska ljudska stranka (EPP) je vendarle dočakala dolgo želeno prevetritev v svojih vrstah. Odhod madžarskega Fidesza iz največje poslanske skupine v evropskem parlamentu je olajšanje za grupacijo, ki se je v minulih letih morala ukvarjati z eno eskapado madžarskega premierja Viktorja Orbana za drugo. To niso bili zgolj verbalni napadi na nekdanjega predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja ali besedno obračunavanje poslanca Fidesza Tamasa Deutscha z vodjo poslanske skupine Manfredom Webrom, ki ga je ozmerjal z gestapovcem. Besedno torpediranje, pomešano z občasnim evroskepticizmom in iskanjem grešnega kozla v Bruslju, je služilo kot eden izmed prijemov ohranjanja in utrjevanja Fideszove oblasti na Madžarskem. Orban je vedno iskal zunanjega sovražnika, ki hoče spodnesti njegovo vladavino. Našel ga je v »Soroševi mreži«, domnevni levičarski zaroti, in poskusih diktata iz evropskih prestolnic, ki naj bi ogrožali suverenost Madžarske.