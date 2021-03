Za namen vračanja dijakov prvih treh letnikov v srednje šole je vlada danes spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Ta tako ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, še naprej pa prepoveduje zbiranje z nekaterimi izjemami na fakultetah, v študentskih domovih, višjih strokovnih šolah in glasbenih šolah. Odlok začne veljati v petek, uporabljati pa se začne v ponedeljek.

Vrnitev dijakov prvih treh letnikov srednjih šol je vladi na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Dijaki prvih treh letnikov se bodo tako v šolah pridružili svojim kolegom iz zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja.

Zaščitne maske v osnovnih šolah do zdaj za učence niso bile obvezne v matičnih razredih, zdaj pa bodo tam obvezne tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej, v srednjih šolah pa bodo za vse obvezne ves čas, je danes sklenila vlada.