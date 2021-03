Že popoldne pa se je na cesti od Britofa proti Šenčurju zgodila tragedija. Motorist je namreč trčil v srno, padel po tleh in podlegel poškodbam. Cesta na kraju nesreče poteka skozi gozd, odsek pa je označen s prometnim znakom, ki voznike opozarja na nevarnost divjadi. Srno je po trčenju odbilo v osebni avtomobil, ki je pripeljal nasproti. »Znova opozarjamo na veliko previdnost pri vožnji na odsekih, kjer čez cesto prehaja divjad. Gre za odseke, ki potekajo skozi gozdove in mimo travnikov ter območij, ki so označena s prometno signalizacijo za divjad na cesti, z modrimi odsevniki na stebričkih in silhuetami. Takih lokacij je na Gorenjskem veliko,« je dodal Bojan Kos s PU Kranj.

S PU Koper pa opozarjajo, da se je letos do današnje tragedije v Sloveniji pripetilo že 36 prometnih nesreč motoristov ali mopedistov, od tega je bilo 25 voznikov poškodovanih, kar dve tretjini prometnih nesreč pa so povzročili motoristi sami. V soboto so obravnavali prvo hujšo nesrečo motorista tudi na njihovem območju, ko je na cesti pri vasi Liplje padel motorist in se huje poškodoval.