Na zadnji tekmi za dekleta na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je Nika Križnar poskrbela za novo medaljo. Na premierni tekmi na veliki skakalnici na svetovnih prvenstvih ke zasedla tretje mesto. Pred njo sta bili zgolj Norvežanka Maren Lundby, ki se je v zgodovino zapisala kot prva svetovna prvakinja na veliki skakalnici in Japonka Sara Takanaši, ki je bila srebrna.

Pred današnjo tekmo je bila najbolj vroče slovensko železo Ema Klinec, ki je na srednji skakalnici postala svetovna prvakinja, zelo dobro pa je nastopila tudi na treningih in včerajšnjih kvalifikacijah na veliki skakalnici. Nika Križnar, ki je vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu v letošnji sezoni, pa je počasi stopnjevala formo, napad na medaljo pa napovedala že v današnji poizkusni seriji, ko je bila druga. Enak dosežek je imela nato s 126 metri tudi v prvi seriji. Zaostala je zgolj za 3,6 točke za Maren Lundby, z malenkostnim zaostankom pa sta bili na tretjem in četrtem mestu Sara Takanaši ter Marita Kramer. Klinčeva je v prvi seriji naredila napako in je bila na sedmem mestu, Urša Bogataj je bila 10., Jernerja Brecl 18.

Izjemen finale

Razmere v finalu so se nato močno izboljšale in priča smo bili izjemnim skokom. Zelo dobro je skočila že Breclova, ki je s 122,5 metri napredovala na 16. mesto. Urša Bogataj je izgubila eno mesto in je bila 11. Izjemen nastop pa je uspel Emi Klinec, ki je skočila kar 139,5 metra. A napredovala je zgolj za eno mesto, saj ji pri izjemni daljavi ni uspelo narediti doskoka, odreagirala pa je tudi žirija, ki je nato znižala zaletno mesto. Marita Kramer tako kot na srednji skakalnici, tudi na veliki ni zdržala pritiska. S 127,5 metri je bila za finalno serijo kar malce kratka in tako je znova ostala brez medalje na četrtem mestu. Najuspešnejša skakalka vseh časev Takanašijeva si je s 134 metri zagotovila medaljo. Križnarjeva je pristala pri 129 metrih, a je imela slabše razmere. Seštevek točk je pokazal na 8 desetink točke nižji seštevek od Japonke. Slovenija je imela tako novo daljavo. Ko si je Lundbyeva s 130 metri in pol priskakala zanesljiv naslov svetovne prvakinje, je bilo jasno, da je bila Križnarjeva tretja.