Dalanda Diallo, plesalka in soustanoviteljica kulturno-umetniškega društva Baobab, pravi, da je za Afričane in njihove družine v Sloveniji pomembno, da se povezujejo in ohranjajo stik z afriško celino, zato je leta 2009 ustanovila zbor Sankofa. Ob pevcih iz Nigerije, Zimbabveja, Burundija, Gvineje, Gabona in Komorskih otokov pojejo tudi Slovenci, ki jih privlačijo glasbeni stili iz različnih predelov Afrike. Ljudem bi radi približali njeno glasbeno bogastvo. »Afrika ima nesrečo, da jo razumejo kot eno veliko državo, kar sploh ni. Tukaj je ogromno držav, jezikov in različnih kultur,« pojasni Diallova. Z njo se strinja članica zbora Sharon Lence iz Nigerije, ki že osmo leto živi v Sloveniji. »Mediji lahko ljudi zelo hitro prepričajo, da nasedejo vsaki zgodbi o Afriki. Zato je dolžnost nas, ki smo tukaj, da povemo, kaj je res in kaj ni. Jaz vam bom vedno povedala svoj del zgodbe.«

V zboru, ki ga vodi Matej Virtič, prepevajo tradicionalne in sodobne afriške pesmi, pa tudi avtorske pesmi svojih članov. Imenujejo se po ganskem simbolu, ki s podobo v obliki ptice simbolizira učenje od preteklosti. Idejo zanj je dal eden izmed pevcev Max Zimani, za katerega ima glasba neprecenljivo vrednost. Pred več kot tridesetimi leti je še kot študent računalništva in informatike prišel iz Zimbabveja v Slovenijo. Brez glasbe, pravi, bi umrl. »Ne predstavljam si življenja brez nje. Glasba, tako kot hrana, je odlično sredstvo za delitev različnih izkušenj. To, da lahko poješ glasbo iz neke druge dežele in pri tem uživaš, je obogatitev.« Vsaka stvar, ki se je zgodila nekoč, koristi in pomaga v prihodnosti, je prepričana Diallova. »Tudi mi se oziramo nazaj, mogoče k svoji dediščini, k svoji kulturi in poskušamo to uporabiti zdaj, v tem prostoru, kjer živimo,« pojasni.