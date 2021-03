Razstava z naslovom Prihodnost bivanja, ki bo od danes do 25. aprila na ogled v galeriji designaustria na Dunaju, promovira slovensko ustvarjalnost in poudarja vlogo kulturnega in kreativnega sektorja v duhu trajnostnega razvoja. Na razstavi je 43 od 90 izdelkov, ki so v zadnjih dveh letih prejeli znak odličnosti made in Slovenia. Organizirajo jo Slovenski kulturni informacijski center Skica na Dunaju, Center za kreativnost, ki si je tudi zamislil kolekcijo made in Slovenia, in veleposlaništvo RS na Dunaju.

»Izdelki in storitve imajo dodano umetniško vrednost, hkrati pa začrtano poslovno vizijo. Gre za zgodbe majhnih blagovnih znamk, ki izražajo funkcionalnost, strast do življenja in narave, inovativne načine uporabe lokalnih materialov, zlasti lesa, in nove tehnike proizvodnje, ki se opirajo na regionalno obrtništvo in napredne tehnike trajnostne proizvodnje,« izpostavlja Barbara Koželj Podlogar, vodja centra Skica. Sokuratorka razstave Mika Cimolini iz Centra za kreativnost pa je povedala, da je izdelke izbrala strokovna komisija: »Osnovni kriteriji so bili, da je izdelek 50-odstotno izdelan v Sloveniji, da je v Sloveniji tudi oblikovan, da je domišljen, inovativen in družbeno angažiran.«