Izpred nekdanjega kompleksa Novolesa v Straži pri Novem mestu je včeraj okoli 9. ure proti v potresu porušeni Petrinji odpeljalo devet polpriklopnikov, naloženih z gradbenim lesom ter drugimi lesnimi izdelki in polizdelki. Okoli 350 kubičnih metrov lesa naj bi zadostovalo za vsaj trideset ostrešij poškodovanih ali porušenih hiš.

Humanitarna akcija članov in nečlanov slovenskega lesnega združenja Sloles, ki se jim je pridružilo tudi podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) s hčerinskim podjetjem Snežnik, dobi toliko večjo težo ob dejstvu, da slovenskim predelovalcem lesa že kakšno leto primanjkuje osnovne surovine – hlodovine, nekateri lesnopredelovalni obrati pa celo ustavljajo proizvodnjo, pravi direktor Slolesa Edi Oblak. »Žal je bilo v tem času v zasebnih gozdovih zelo malo sečnje, nekaj zaradi aktualne epidemije, nekaj zaradi neugodnega vremena, nekaj pa tudi zaradi nizkih cen hlodovine v tem delu Evrope.«

Slovenska lesnopredelovalna industrija že leta sodeluje s hrvaško lesnopredelovalno industrijo in gozdarskim sektorjem. Tudi tokratna humanitarna akcija tako poteka v sodelovanju s Hrvaškim lesarskim grozdom. Oblak je ob tem malce dregnil državo in izrazil upanje, da »bo, tako kot mi pomagamo pomoči potrebnim, tudi država v čim večji meri prisluhnila in pomagala naši gozdni lesni verigi«.

»S humanitarnimi akcijami se krepijo medsosedski odnosi«

Po mnenju hrvaškega veleposlanika v Sloveniji Borisa Grigića je slovenska humanitarna pomoč izjemnega pomena za ves hrvaški narod. »Nedavno sem se ob obisku Petrinje ponovno prepričal, kako težko je tamkajšnjim ljudem in kako zelo veseli so bili prvih pomoči najbližjih sosedov Slovencev.« Ob tem je spomnil, da je uničujoči potres vzel sedem življenj in povzročil veliko gmotno škodo na več kot 47.600 objektih. »Humanitarna akcija bo prav gotovo pripomogla k nadaljnji krepitvi medsosedskih odnosov in reševanju nekaterih še odprtih vprašanj,« je dodal hrvaški veleposlanik, ki je v Straži simbolno sprejel humanitarno pomoč in konvoj tovornjakov pospremil na pot.

Na Obrežju so tovornjake pričakali predstavniki Hrvaškega lesarskega grozda in hrvaške civilne zaščite in ga pospremili do Petrinje, kjer so pomoč predali županu Petrinje Darinku Dumboviću in predsedniku tamkajšnjega štaba civilne zaščite Vladu Lovrekoviću. Slovesne predaje v Petrinji naj bi se udeležili tudi visoki predstavniki hrvaške vlade.