Prometni zamaški pri Supernovi

Prvi del nove parkirne hiše med nakupovalnima centroma Supernova in E.Leclerc je odprt od sredine februarja. Uporabniki so se na družbenih omrežjih pritoževali nad gnečo, ki nastaja pri izhodu iz parkirne hiše. Nekateri so potrebovali tudi po dvajset minut, da so se prebili iz nje.