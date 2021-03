Kot je pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl, je voznik reševalnega vozila trčil v zadnji del priklopnega tovornega vozila, ki je vozilo pred rešilcem v smeri Maribora. »Po trenutnih podatkih sta se v prometni nesreči lažje telesno poškodovala oba voznika, poleg njiju se je lažje poškodoval tudi potnik v reševalnem vozilu. Vse tri so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost vožnje voznika reševalnega vozila,« je pojasnil Šadl.

Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta proti Mariboru zaprta skoraj dve uri, ko je bil sproščen en vozni pas, popolnoma so jo po odstranitvi vseh posledic lahko odprli šele pol ure kasneje.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so posredovali tudi prostovoljni gasilci s Ptuja in poklicna enota iz Maribora. Gasilci so protinaletno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, posuli po vozišču razlite tekočine z vpojnim sredstvom, preprečili iztekanje nevarnih tekočin in pomagali pri oskrbi ponesrečenih.