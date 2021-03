Atomska bomba – naš petletni plan

V uredništvo smo polni vznemirjenja dobili prve primerke novega priročnika za objektivno in nepristransko poročanje o političnih dogodkih v domovini in v svetu. Pripravila jih je Nova državna tiskovna agencija v pričakovanju slovenskega predsedovanja EU. Člani uredništva in zunanji sodelavci te dni na internih strokovnih seminarjih poglobljeno preučujemo gradivo in ga dopolnjujemo z ustvarjalnim praktičnim delom. Priročnik, ki smo ga dobili kot direktivo 1/21, nam je dal nov zagon za še bolj korektno in profesionalno opravljanje našega dela. V nadaljevanju posredujemo nekaj prispevkov iz pilotske številke Novega Dnevnika, ki je nastal na podlagi predpisanih kriterijev uravnoteženega novinarskega dela. Časopis v novi podobi bomo v kratkem predstavili bralcem tudi v papirnati obliki. S podporo Državnega sklada svobodnih medijev Antona Mahniča, za katero smo hvaležni, bo izhajal na štirih pregledno oblikovanih straneh v nakladi milijon izvodov.