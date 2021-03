Težko je razumeti dejstvo, da je človeku, ki ima na glavi toliko grehov, uspelo dobiti še tretjo priložnost za dokončanje bolnih načrtov. Še težje je razumeti, da so mu nasedli nekateri izobraženci (motiv sploh ni pomemben, gre preprosto za vprašanje časti in človeškega dostojanstva izvoljenih predstavnikov ljudstva), na kocki je večstoletni trud zares pravih Slovencev, ki se po vrsti obračajo v grobu, ko opazujejo sesuvanje dediščine s strani vase zagledanega povzpetnika, ki poskrbi za politično smrt vseh tistih, ki mu nasprotujejo ali pa ko »odslužijo« svoje. Že od nekdaj sporna osebnost, obremenjena s preteklostjo, ki jo očita svojim političnim nasprotnikom (članstvo v partiji, Udbi…), nam zdaj s pomočjo priročne epidemije samovoljno omejuje svobodo in vsak poskus protesta ustrahuje s pomočjo obglavljene policije. Zadnji primer to zelo nazorno pokaže in razgali: pogumni Aleksander Rimele se je odločil boriti se za pravico do dostojnega preživetja z odprtjem lokala ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, pa je takoj dobil obiskovalce, ki so popisali goste in zdaj lahko po vzorcu učencev – protestnikov-taksistov, protestnikov-kolesarjev… – pričakuje (on in gostje) drakonske kazni.

In predsednik države ob tem sklicuje »pomirjevalne« sestanke, na katerih ima zadnjo besedo prav ta premier!? Halo, predsednik RS, ali ste slepi? Vam je vaš ego res zasenčil vso pamet? Ali res mislite, da tudi mi mislimo s tujo glavo? Žalostno in kruto dejstvo je, da nam je ljudem ostal samo še upor, kajti izvoljeni predstavniki ljudstva so postavili na prvo mesto sebe in imaginarno državo, državljani pa lahko kar gremo, če nam to ni všeč. Ne bo šlo, jo imamo preveč radi, to našo domovino, če še niste ugotovili. In čisto nič spoštovanja do vas, vladajočih v svojem imenu, nimamo več. Vključno s predsednikom RS.

Zato upam, da je po kolesarjih upor zatiranih gostincev znak, da gre zdaj zares in da je Boris A. Novak s svojim pogumnim dejanjem ozaveščenega kulturnika poslal najbolj jasno sporočilo, da imamo ljudje neodtujljivo pravico do življenja in do upora proti zlorabi oblasti.

Srečo Knafelc, Krvava Peč