V okviru prizadevanja poljskih oblasti za pospešitev cepljenja proti covidu-19 bo državni razvojni sklad za povečanje zmogljivosti proizvodnje cepiva namenil 40 milijonov poljskih zlotov (8,8 milijona evrov), je na Twitterju sporočil izvršni direktor tega sklada Pawel Borys.

Kot je pojasnil na novinarski konferenci, naj bi Mabion začel s proizvodnjo cepiva konec drugega ali v začetku tretjega letošnjega četrtletja, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Prenos tehnologije bo potekal v 2. četrtletju. Poljska se bo pridružila skupini držav, ki proizvajajo cepivo proti covidu-19," je dodal.

Cepivo, ki ga je razvilo podjetje Novavax, sicer še nima dovoljenja za uporabo v EU. Evropska agencija za zdravila (Ema) trenutno izvaja tekoči pregled tega cepiva.

Na Danskem potrdili brazilsko različico novega koronavirusa

Na Danskem so ugotovili prvi primer brazilske različice novega koronavirusa, je danes sporočil danski minister za zdravje Magnus Heunicke. Gre za različico virusa, ki se je prvič pojavila v brazilskem mestu Manaus in velja za posebej nalezljivo, obstoječa cepiva proti covidu-19 pa morda proti njej niso učinkovita.

Danska je sicer v Evropi med državami, ki imajo najnižje število novih okužb z novim koronavirusom na dan, a v državi velja delno zaprtje, ker je bolj nalezljiva britanska različica virusa v zadnjih tednih postala prevladujoča. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so britansko različico doslej ugotovili pri več kot 5000 Dancih, v prejšnjem tednu pa so jo odkrili v približno 75 odstotkih vseh analiziranih vzorcev. Proti britanski različici so cepiva učinkovita, razen večje nalezljivosti pa naj ne bi bila bolj nevarna kot izvorni virus.

Brazilsko različico novega koronavirusa so ugotovili že v več evropskih državah, med drugim v Belgiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Italiji in Švedski, poroča dpa.