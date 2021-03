Med petimi slovenskimi državljani, ki so jih v torek ustavili na mejnem prehodu Sečovlje, sta bila tudi dva mladoletnika.

Policija je ugotovila, da sta mladoletnika pozitiven PCR test sama naredila na računalniku, prav tako 78-letnik in 64-letnica, medtem ko je 43-letnik povedal, da je ponarejeni test kupil v Ljubljani, je danes na spletni strani objavila policijska uprava hrvaške Istre.

Kot so poudarili, so vse ponarejene teste PCR preverili v zdravstvenih ustanovah, kjer naj bi jih domnevno izdali. Policija bo peterico kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja dokumentov, so dodali.

Hrvaška zakonodaja za tovrstno kaznivo dejanje predvideva do tri leta zapora.