Hokejska novica dneva je, da bo Olimpija v prihodnji zimi znova tekmovala v najvišjem avstrijskem prvenstvu. Odločitev je potrdila skupščina lige ICEHL, ki je razširila tekmovanje na štirinajst članov. Poleg Olimpije se med avstrijsko elito vrača tudi češki klub Znojmo, novinec bo italijanski predstavnik Brunico. Liga ICEHL bo v novi sezoni združevala klube iz petih držav.

Olimpija je v zadnjih letih tekmovala v drugoligaški alpski ligi in leta 2019 dosegla vrhunec z zmagoslavjem v finalu proti Brunicu. Ljubljančani v letošnji sezoni ciljajo na ponovitev naslova prvaka v mednarodni konkurenci in ubranitev slovenskega prvenstva. Spomnimo, da je Olimpija pod drugim pravnim subjektom v najvišji avstrijski ligi sodelovala med letoma 2008 in 2017 ter dosegla najodmevnejši uspeh z uvrstitvijo v finale v premierni sezoni.