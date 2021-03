»Napravo bo treba nositi 10 dni,« je dejal minister in dodal, da bodo vsem, ki bi sledilno zapestnico odstranili, jo uničili, poškodovali ali izgubili, naložili visoke kazni.

Sledilno zapestnico bodo morali nositi tudi vsi, ki so bili v stikih z okuženimi. Ukrep, ki ga je v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprejela malezijska vlada, je podoben tistim, ki so jih že lani uvedli v sosednjem Singapurju in v Hongkongu.