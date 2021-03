Minister Darmanin je na Twitterju še zapisal, da skupina spodbuja diskriminacijo, sovraštvo in nasilje. V odloku so zapisali, da so pri odločitvi upoštevali strukturi in vojaško organiziranost skupine, zaradi česar ima lastnosti zasebne milice. Postopek za razpustitev je vlada sprožila v sredini februarja, ko so dali Generaciji identitete na voljo deset dni časa za odgovor.

Francoski notranji minister je že konec januarja napovedal, da si bo prizadeval za prepoved delovanja te skrajno desne skupine, ker da spodkopava republiko. Kaplja čez rob je bila akcija identitarcev sredi preteklega meseca v Pirenejih, ko so "nadzirali" mejo med Francijo in Španijo in v "obrambi Evrope" iskali nezakonite migrante.

Podobne akcije je organizacija, ki ima sedež v Lyonu, podružnice pa še v več drugih mestih po Franciji, izvajala tudi v Alpah. Na cestnih mejnih prehodih so postavljali zapore, ponekod pa je prihajalo tudi do nasilja med njimi in migranti, pa tudi zagovorniki njihovih pravic.

Vodja skupine in še dva podpornika so bili avgusta 2019 obsojeni na šest mesecev zapora, ker so v francoskih Alpah vzpostavili cestno blokado in celo najeli dva helikopterja, da so iskali migrante. To je potem na drugi strani vzpodbudilo okoli sto njihovih nasprotnikov, zagovornikov migrantov, da so čez mejo v Francijo pospremili okoli 30 migrantov, kar je nato vodilo v spopade s policijo. Prizivno sodišče je sicer decembra lani obsodbo trojice razveljavilo.

Nezakonite migracije v Franciji povzročajo veliko zaskrbljenost, tudi zaradi terorističnih napadov. Nekatere so izvedli migranti. Francoska vlada že nekaj časa napoveduje zaostritev azilne politike in politike priseljevanja migrantov iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije.